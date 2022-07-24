Главный тренер «ПСЖ» рассказал, кто будет основным голкипером клуба в новом сезоне

Кристоф Галтье, являющийся главным тренером французского "Пари Сен-Жермен", высказался относительно фигуры первого номера команды в новом сезоне, выбрав между Джанлуиджи Доннаруммой и Кейлором Навасом.
«Я знаю, что Кейлор Навас очень расстроен из-за ситуации, но я доверяю ему как нашему второму вратарю», — приводит слова Галтье журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «твиттере».
Напомним, по окончанию предыдущего сезона Галтье был назначен главным тренером «ПСЖ», куда перешёл из «Ниццы».
23-летний Джанлуиджи Доннарумма выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года, подписав контракт с клубом на правах свободного агента.
35-летний Кейлор Навас пополнил состав «ПСЖ» в сентябре 2019 года. Предыдущим клубом костариканского голкипера был мадридский «Реал».
Вратарь сборной Ботсваны забил гол и устроил дикие танцы.
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