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Жоан Лапорта: история Месси и «Барселоны» ещё не окончена, я в долгу перед ним

Жоан Лапорта: история Месси и «Барселоны» ещё не окончена, я в долгу перед ним
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Президент «Барселоны» Жуан Лапорта высказался относительно экс-нападающего клуба Лионеля Месси, который в настоящее время выступает во французском «Пари Сен-Жермен».

«Я думаю, надеюсь, что история Лионеля Месси с «Барселоной» ещё не закончилась. Она всё еще открыта, и мы обязаны сделать её более красивой, чем была. Как президент «Барселоны» я чувствую себя в долгу перед Месси», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, Лионель Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 года по 2021 год, после чего покинул каталонский клуб и на правах свободного агента, подписав контракт с «ПСЖ».

Лионель Месси — рекордсменом по количеству «Золотых мячей», являясь его семикратным обладателем.

Месси играет в мяч со своими детьми.

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