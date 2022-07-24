«Ницца» хочет приобрести Каспера Шмейхеля

«Ницца» хочет приобрести датского голкипера «Лестер Сити» Каспера Шмейхеля, сообщает L'Equipe.



По информации французского издания, команда потерпела неудачу в переговорах по швейцарскому вратарю «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Яна Зоммера. Теперь французский клуб намерен рассмотреть другие кандидатуры. Ключевой целью стал как раз таки Шмейхель. Клуб уже сделал предложение игроку. Вратарь взял время, чтобы подумать над возможностью перехода. Датчанин будет готов уйти только если «Лестеру» будет предложена сумма, которая устроит их.



Шмейхель играет за «Лестер» с 2011 года. В настоящее время футболист является капитаном своей команды. В 52 матчах нынешнего сезона вратарь пропустил 79 мячей и 10 раз сыграл «на ноль».



Соглашение между Шмейхелем и «Лестером» истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость датского футболиста в € 4 млн.

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