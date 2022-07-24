«Это скандал». Норвежский эксперт — о расписании женского чемпионата Европы

Бывший норвежский футболист, а ныне эксперт Карл-Эрик Торп выступил с критикой расписания матчей плей-офф женского чемпионата Европы по футболу. Сетка была составлена таким образом, что сборные Англии и Германии перед полуфиналом получают дополнительные два дня отдыха по сравнению с соперниками.

«Я думаю, это скандал. Мы наблюдаем очень плохое планирование со стороны организаторов. Это сильно влияет на спортивный принцип. Абсолютно этого не понимаю. Была бы бурная реакция, если бы такое произошло в мужском футболе. Ужасно, в это сложно поверить», — приводит слова Торпа NRK.

Напомним, в 1/2 финала женского чемпионата Европы англичанки встретятся со шведками, а сборная Германии поборется за выход в финал с командой из Франции.