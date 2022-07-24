Защитник «Спартака» Чернов прокомментировал разгромную победу над «Краснодаром»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал разгромную победу над «Краснодаром» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги. Красно-белые одержали победу со счётом 4:1.

«Хорошо, что всё так получилось. «Краснодар» хорошо начал, первые 10-15 минут мы втягивались. Потом, когда этот натиск пережили, начали забирать инициативу, забили гол, и «Краснодар» заработал красную карточку. Надо было просто довести дело до победы.



Джикия капитан сборной. С ним очень комфортно играть, мы очень хорошо друг друга понимаем. С Кофрие тоже тренируемся вместе. Так что никаких проблем с взаимопониманием с ним нет», — сказал Никита Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.