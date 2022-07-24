Экс-советник Федуна Камоцци: Зобнин может забить ещё много голов за «Спартак»

Франко Камоцци, бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о полузащитнике московской команды Романе Зобнине.

«Зобнин — очень хороший игрок. Думаю, он может забить за «Спартак» ещё много голов. Во всяком случае необходимые качества для этого у него есть», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Зобнин открыл счёт на 35-й минуте матча второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром». Встреча, прошедшая на стадионе ФК «Краснодар», завершилась победой «Спартака» со счётом 4:1. В следующем туре чемпионата России сезона-2022/2023 московская команда дома сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 31 июля.