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Мозес — после разгрома над «Краснодаром»: мы справились с задачей, не сомневаясь в победе

Мозес — после разгрома над «Краснодаром»: мы справились с задачей, не сомневаясь в победе
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Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал гостевую победу над «Краснодаром» в рамках второго тура РПЛ (4:1). Футболист провёл на поле 88 минут и забил за красно-белых четвёртый мяч.

«Всегда приятно увидеть свою фамилию на табло. Я не тот игрок, который забивает каждые выходные. Но при этом стараюсь приносить максимум пользы. Успех команды превыше всего. И моя задача — использовать свои лучшие качества для общего дела. Мы продолжим работать. И могу сказать, что мне понравилось, как мы стартовали. Постараемся продолжить в том же духе.

На прошлой неделе мы остались в меньшинстве, а теперь была наша очередь получить такое преимущество. Такое нельзя запланировать заранее, но мы грамотно воспользовались ситуацией. Против десятерых соперников играть в чём-то даже сложнее. Мы справились с задачей, не сомневаясь в своей победе. Побеждать вот так уверенно, к тому же на выезде — это отличный заряд уверенности на будущее. И на следующей неделе мы будем полны решимости снова набрать три очка», — сказал Мозес в интервью официальному каналу «Спартака» в YouTube.

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