Наумов: «Локомотив» на «Ростов» выйдет обозлённым. Жду голевую ничью

Экс-президент московского футбольного клуба «Локомотив» Николай Наумов поделился ожиданиями от встречи между «Локомотивом» и «Ростовом» в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

«Будет интересная игра. «Локомотив» и «Ростов» всегда играют очень живо. Обе команды будут играть на встречных курсах, обе хотят победить. Мне кажется, что будет голевая ничья 2:2 или 1:1. У «Ростова» есть шанс попробовать зацепиться за первые места. Но «Локомотив» после первого тура выйдет обозлённым.



Иван Игнатьев? Сомневаюсь, что его выпустят. Он очень тяжело форму набирает. Посмотрим. Может быть, на последних минутах выйдет», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.