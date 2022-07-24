«Динамо» выступило с заявлением по поводу новости об исчезновении Гильермо Варелы

Московское «Динамо» опубликовало заявление по поводу новости о внезапном исчезновении защитника Гильермо Варелы. Уругвайский футболист не примет участия в сегодняшнем матче второго тура РПЛ с «Торпедо».
«Уругвайский защитник Гильермо Варела не примет участия в сегодняшнем матче чемпионата России с «Торпедо». Наш клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств. «Динамо» уже не раз выражало отношение к решению ФИФА от 21.06.2022, дающему возможность приостановить действующий контракт вплоть до 30 июня 2023 года. Данное решение является явно провокационным и дискриминационным по отношению ко всему российскому футболу», — сказано в заявлении клуба.
Напомним, ранее сообщалось, что игрок тайно покинул базу клуба. Также появлялась информация, что Варела в скором времени сменит команду. Обсуждался возможный переход уругвайца в бразильский «Фламенго».
- 24 июля 2022
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