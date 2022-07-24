В «Динамо» не стали отвечать на вопрос, как Варела мог покинуть охраняемую базу клуба

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не стал отвечать на вопрос, как уругвайский защитник Гильермо Варела сумел покинуть охраняемую базу московской команды, не поставив в известность клуб.

«Как мог покинуть базу, если это охраняемый объект? Давайте не будем с вами обсуждать детали. По тому, что произошло, я дал развёрнутый комментарий. По технике того, как это произошло, не так важно», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

29-летний Варела выступает за московскую команду с октября 2020 года, когда перешёл из датского «Копенгагена» на правах аренды. Перед стартом сезона-2021/2022 «Динамо» выкупило трансфер уругвайского футболиста и подписало с ним контракт на два года. В 48 матчах за команду Варела отдал три результативные передачи, а также заработал семь жёлтых и одну красную карточку.