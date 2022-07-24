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В «Динамо» не стали отвечать на вопрос, как Варела мог покинуть охраняемую базу клуба

В «Динамо» не стали отвечать на вопрос, как Варела мог покинуть охраняемую базу клуба
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не стал отвечать на вопрос, как уругвайский защитник Гильермо Варела сумел покинуть охраняемую базу московской команды, не поставив в известность клуб.

«Как мог покинуть базу, если это охраняемый объект? Давайте не будем с вами обсуждать детали. По тому, что произошло, я дал развёрнутый комментарий. По технике того, как это произошло, не так важно», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

29-летний Варела выступает за московскую команду с октября 2020 года, когда перешёл из датского «Копенгагена» на правах аренды. Перед стартом сезона-2021/2022 «Динамо» выкупило трансфер уругвайского футболиста и подписало с ним контракт на два года. В 48 матчах за команду Варела отдал три результативные передачи, а также заработал семь жёлтых и одну красную карточку.

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