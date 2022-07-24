Пивоваров ответил на вопрос, есть ли будущее у скрывшегося Варелы в «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с защитником Гильермо Варелой и рассказал, есть ли у уругвайского футболиста будущее в команде.

«Мы подождём какой-то реакции с его стороны, каких-то комментариев и примем решение. Но то, что он сделал, существенно подрывает доверие между сторонами», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

29-летний Варела выступает за московскую команду с октября 2020 года, когда перешёл из датского «Копенгагена» на правах аренды. Перед стартом сезона-2021/2022 «Динамо» выкупило трансфер уругвайского футболиста и подписало с ним контракт на два года. В 48 матчах за команду Варела отдал три результативные передачи, а также заработал семь жёлтых и одну красную карточку.