«Вишенка на торте». Главный тренер «Локомотива» — о голе Марадишвили через себя

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о ничьей в матче второго тура РПЛ сезона-2022/2023 с «Ростовом» (2:2). В частности, специалист отметил гол полузащитника Константина Марадишвили.
«Красная карточка Бека-Бека внесла свои коррективы в матч. Команда должна быть хитрее, не нужно давать сопернику провоцировать себя. Гол, который мы пропустили, разберём подробно. У нас молодая команда: ребятам предоставляется шанс, им нужны игровые минуты, чтобы команда была более сплочённой.
После того, как «Ростов» повёл в счёте, мне понравилась реакция нашей команды. Конечно, великолепен гол в исполнении Марадишвили, он был результатом контратаки и стал вишенкой на торте. Я считаю, что игра часто прерывалась. Компенсированные минуты не соответствовали тем остановкам, которые были в игре», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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