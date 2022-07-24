Главный тренер «Локо» остался недоволен судейством арбитра Сухого после матча с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр выразил недовольство работой арбитра Алексея Сухого в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом» (2:2).
«Хочу сказать, что во второй игре было больше голевых моментов. Конечно, сегодня игра не пошла по нашему плану. Мы оказались в меньшинстве, «Ростов» повёл в счёте. Всё было не так, как мы планировали. Хорошо, что мы сумели вернуться.
Сегодня были большие паузы: много замен, четыре гола, некоторые паузы были по три минуты. Опасную атаку останавливает арбитр и даёт финальный свисток… После матча подошёл к арбитрам, чтобы узнать по этому моменту. Но мне жестами показали, что не нужно этого делать. Мы находимся в игровом ритме, потом остановка, которая рушит всё», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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