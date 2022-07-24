В «Локомотиве» предложили ФИФА создать фонд, который возместит потери клубов РПЛ

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко предложил создать фонд, который возместит потери клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Тот же «Шахтёр» сейчас подал иск к ФИФА. Само решение ФИФА — настолько непрофессиональное, что оно не даёт чёткого понимания, как действовать клубам. Все клубы в России соблюдают правила ФИФА. В то же время мы становимся незащищёнными в плане наших инвестиций, которые мы сделали. У меня много юридических вопросов к этому постановлению ФИФА. На мой взгляд, должны были параллельно быть сделаны вещи, которые гарантировали бы нам защиту этих инвестиций.



Мы соблюдаем свои обязательства. Зарубежные клубы тоже должны их соблюдать. Придумайте механизм, как защитить наши инвестиции. Игроку, которому остался год контракта, нужно автоматическое продление. А то он через год становится свободным агентом. Масса решений. Или сделайте фонд, который возместит потери российских клубов», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.