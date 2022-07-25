В «Коринтиансе» ответили на вопрос о дальнейшем возможном подписании игроков из РПЛ
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Спортивный директор бразильского «Коринтианса» Роберто де Андраде рассказал, что не рассчитывает на дальнейшее подписание футболистов из чемпионата России в текущее трансферное окно.
«Коринтианс» больше не заинтересован ни в одном игроке из России. Клуб хотел подписать только Бальбуэна и Алберто. Другие трансферы из России этим летом мы не планируем», — приводит слова де Андраде Sport24.
Отметим, что ранее сообщалось о том, что московский ЦСКА предлагал «Коринтиансу» услуги аргентинского нападающего Адольфо Гайча.
Ранее из «Коринтианса» в санкт-петербургский «Зенит» в рамках сделки по Юри Алберто перешли вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.
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