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Фрэн Кирби: жителям Англии тяжело из-за нынешних цен. Надеюсь, мы отвлечём их на 90 минут

Фрэн Кирби: жителям Англии тяжело из-за нынешних цен. Надеюсь, мы отвлечём их на 90 минут
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Нападающая сборной Англии Фрэн Кирби высказалась о ситуации с ценами в её стране.

«Как мы бы не хотели победить, мы также хотим вызвать улыбку на лицах людей. Сейчас они переживают трудные времена из-за стоимости топлива и стоимости жизни. Надеюсь, мы сможем дать им возможность отвлечься на 90 минут, когда они включат телевизоры и будут видеть, как страстно мы играем за эту страну.

Надеюсь, мы дадим Англии повод улыбаться и гордиться тем, как мы играем. Если мы сможем выйти в финал, думаю, это будет особенным моментом для болельщиков, которые смогут его отпраздновать и насладиться.

Мы хотим выигрывать трофеи для Англии, я хочу выигрывать трофеи для Англии. Я очень конкурентоспособный игрок, когда дело доходит до футбола, поэтому я хотела бы победить", — приводит слова Кирби The Athletic.

В полуфинале женского чемпионата Европы Англия сыграет со Швецией.

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