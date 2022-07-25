Александр Плутник рассказал о работе над определением новой даты основания клуба
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Глава совета директоров «Локомотива» Александр Плутник прокомментировал перенос даты основания клуба и создание рабочей группы по определению новой даты.
«Когда будет праздноваться столетие клуба? Есть рабочая группа по этому вопросу. Когда они определят дату — она будет объявлена. Это должен быть праздник для всех — не должно быть споров. Дата должна иметь подтверждение.
Из того что знаю я, вероятность того, что столетие клуба будет праздноваться в 2022-м — маленькая. Когда решим по дате, сразу объявим. Этой работой сейчас занимаются представители различных архивов и академий наук», — приводит слова Плутника Sport24.
Недавно в пресс-службе клуба сообщили, что учёные РАН определят точную дату основания клуба.
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