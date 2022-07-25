«Ростов» проиграл лишь один из последних восьми матчей против московских клубов в РПЛ. В семи матчах команда три раза одержала победу и четыре раза сыграла вничью.
«Локомотив» — «Ростов» (2:2).
«Динамо» — «Ростов» (1:1).
ЦСКА — «Ростов» (4:0).
«Ростов» — «Спартак» (3:2).
«Ростов» — «Локомотив» (4:1).
«Динамо» — «Ростов» (1:1).
«Спартак» — «Ростов» (1:1).
«Локомотив» — «Ростов» (1:2).
Стоит отметить пропускал от столичных клубов уже в 15 матчах подряд, что является повторением антирекорда «Ростова» в чемпионате России. Об этом сообщает Opta Sports.
Напомним, вчера, 24 июля, завершился матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между московским «Локомотивом» и «Ростовом». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Команды сыграли вничью — 2:2. Столичный клуб добыл ничью на 90+4-й минуте, благодаря голу полузащитника Константина Марадишвили ударом через себя.
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