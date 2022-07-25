Данил Круговой забил с нулевого угла во время разминки в перерыве матча «Зенита». Видео
Поделиться
Защитник «Зенита» Данил Круговой в своих социальных сетях показал видео, как во время разминки своей команды забил мяч в ворота с нулевого угла.
Напомним, Данил Круговой является воспитанником «Зенита». Ранее защитник выступал на правах аренды за «Уфу». В составе родного клуба Круговой стал трёхкратным чемпионом России и двухкратным обладателем Суперкубка. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 3 млн.
22 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле играл с самарскими «Крыльями Советов». Игра закончилась разгромной победой домашней команды со счётом 3:0. Круговой на 79-й минуте матча вышел на поле, заменив бразильца Клаудиньо.
Комментарии
- 25 июля 2022
-
12:21
-
12:19
-
12:18
-
12:16
-
12:14
-
12:09
-
12:05
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:48
-
11:45
-
11:44
-
11:37
-
11:19
-
11:14
-
11:08
-
11:04
-
10:49
-
10:43
-
10:43
-
10:39
-
10:34
-
10:17
-
10:12
-
09:51
-
09:50
-
09:45
-
09:45
-
09:34
-
09:24
-
09:13
-
09:12
-
08:57
-
08:45
Партнерский контент