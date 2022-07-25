Данил Круговой забил с нулевого угла во время разминки в перерыве матча «Зенита». Видео

Защитник «Зенита» Данил Круговой в своих социальных сетях показал видео, как во время разминки своей команды забил мяч в ворота с нулевого угла.

Напомним, Данил Круговой является воспитанником «Зенита». Ранее защитник выступал на правах аренды за «Уфу». В составе родного клуба Круговой стал трёхкратным чемпионом России и двухкратным обладателем Суперкубка. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 3 млн.

22 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле играл с самарскими «Крыльями Советов». Игра закончилась разгромной победой домашней команды со счётом 3:0. Круговой на 79-й минуте матча вышел на поле, заменив бразильца Клаудиньо.