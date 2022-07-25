Наумов — об удалении Бека-Бека: зачем ставить француза-хулигана, если размахивает руками?
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал удаление французского полузащитника Алексиса Бека-Бека в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:2).
«То, что сделал Бека-Бека — это недисциплинированность, за которую надо наказывать, чтобы никому повадно не было. Конечно, Марадишвили надо давать больше времени играть, ведь его купили за немалые деньги и это российский футболист. Я бы лучше Бека-Бека не покупал, а ставил Марадишвили. А этого француза-хулигана зачем ставить, если он на пустом месте размахивает руками и получает вторую жёлтую карточку? Он проявил неуважение к команде, по-другому никак это не назовёшь», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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