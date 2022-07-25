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«Уругвайский сериал, испанские страсти». Скопинцев — об уходе Варелы

«Уругвайский сериал, испанские страсти». Скопинцев — об уходе Варелы
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал отъезд Гильермо Варелы из расположения клуба. Уругвайский футболист покинул базу московской команды, не предупредив никого из представителей «Динамо».

«Когда заметил, что Варелы нет в команде? На установке — за два часа до матча с «Торпедо». Самовольно уехал из базы? Отличное решение (смеется). Не знаю даже, что сказать по этому поводу. Найдут его, наверное. Вопиющий случай? Согласен. Вопиющий случай. Но я не буду удивлен, если он сейчас в комнате сидит (на базе). Это уругвайский сериал, испанские страсти!», — приводит слова Скопинцева «Спорт-экспресс».

29-летний Варела выступает за «Динамо» с осени 2020 года. Сначала московский клуб арендовал его у «Копенгагена», но затем выкупил контракт.

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