КДК рассмотрит заход Сергея Галицкого в судейскую после матча со «Спартаком»
Поделиться
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит заход владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в судейскую после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:4).
«По итогам матча «Краснодар» — «Спартак» рассмотрим два вопроса по необеспечению безопасности на стадионе. Первый связан с тем, что после матча в судейскую без разрешения заходил президент клуба Сергей Галицкий. Второй вопрос — выбегание на поле болельщика «Кранодара». Также мы рассмотрим удаление футболиста Черникова за агрессивное поведение. Что может грозить Галицкому? В среду всё расскажу», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Комментарии
- 25 июля 2022
-
14:00
-
13:52
-
13:42
-
13:41
-
13:38
-
13:33
-
13:28
-
13:25
-
13:24
-
13:23
-
13:14
-
13:08
-
13:05
-
13:04
-
13:00
-
12:56
-
12:55
-
12:51
-
12:43
-
12:34
-
12:21
-
12:19
-
12:18
-
12:16
-
12:14
-
12:09
-
12:05
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:48
-
11:45
-
11:44
-
11:37
-
11:19
Партнерский контент