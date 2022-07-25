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Хосе Кальехон перешёл в испанскую «Гранаду» в статусе свободного агента

Хосе Кальехон перешёл в испанскую «Гранаду» в статусе свободного агента
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Испанский вингер Хосе Кальехон перешёл в испанскую «Гранаду» в статусе свободного агента из «Фиорентины». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Фото: Официальный сайт Фк «Гранада»

Хосе Кальехону 35 лет, он является воспитанником мадридского «Реала». Ранее Хосе Кальехон на протяжении семи сезонов выступал за другую итальянскую команду – «Наполи», куда перешёл в 2013 году из мадридского «Реала» за € 9,5 млн.

С тех пор он провёл за неаполитанцев 349 встреч во всех турнирах, в которых забил 82 гола и отдал 78 результативных передач. С «Наполи» он дважды выигрывал Кубок Италии (сезон-2019/2020 и сезон-2013/2014) и становился обладателем Суперкубка Италии (сезон-2014/2015).

В «Фиорентину» испанец перешёл в статусе свободного агента в 2020 году, проведя за клуб 55 матчей.

В минувшем сезоне-2021/2022 провёл 33 матча, в которых забил гол и отдал 3 голевые передачи.

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