Игрок «Химок» Никитин: мера с Fan ID — чересчур жёсткая. Играем для болельщиков, а их нет

Защитник «Химок» Алексей Никитин рассказал о своем отношении к паспорту болельщика (Fan ID).

«Следующая игра будет в «Ростове», где даже футболистам нужен Fan ID, поэтому мы его уже оформили, заполняли бумаги. Моё отношение к паспорту болельщика? Мы играем для болельщиков, а их нет. Абсолютно разные ощущения, когда болельщики есть на стадионе, и когда их нет. Если болельщикам это доставляет дискомфорт, то эта мера, возможна, чересчур жёсткая. Можно найти какие-то компромиссы, сделать какие-то послабления для каких-то групп болельщиков. Это дискуссионная тема, но не нравятся полярные позиции, поэтому народ не ходит — очень жаль», — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.