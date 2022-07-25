Фомин: после финала Кубка России Умяров мне написал. Всё нормально. Претензий не имеем

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что после финала Кубка России ему написал полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, который пытался сбить первого во время пенальти на последних секундах матча.

«Когда был тот момент в финале Кубка, я ничего не слышал. Не знаю, что Наиль говорил, просто не слышал. Ситуация прошла, не хочу её вспоминать. Давайте я вам расскажу — Наиль мне написал после матча. Всё нормально. Не буду говорить, что он мне писал. Но претензий друг к другу мы не имеем», — приводит слова Фомина издание «РБ Спорт».

Финальный матч Кубка России проходил 29 мая на стадионе «Лужники». Он завершился со счётом 2:1 в пользу «Спартака». Голами отметились Александр Соболев, Квинси Промес, Арсен Захарян.