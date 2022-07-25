Де Брёйне: не думаю, что Холанд ощущает какое-либо давление в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился мнением о нападающем «горожан» Эрлинге Холанде.
«Думаю, болельщики в восторге от Эрлинга — это нормально. Достаточно взглянуть на его бомбардирский послужной список, и всё станет понятно. Он уже один из лучших нападающих в мире.
Мне как полузащитнику всегда приятно видеть такого игрока в команде. Если он хочет забивать голы, я постараюсь помочь ему в этом. Не думаю, что он ощущает какое-либо давление в команде. У Эрлинга всё хорошо», — приводит слова Де Брёйне пресс-служба «Манчестер Сити».
Прошлым клубом Холанда была дортмундская «Боруссия», за которую Эрлинг провёл 88 матчей, отметившись 85 голами и 22 результативными передачами. В составе клуба футболист становился победителем Кубка Германии сезона-2020/2021.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»
- 25 июля 2022
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