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Де Брёйне: не думаю, что Холанд ощущает какое-либо давление в «Манчестер Сити»

Де Брёйне: не думаю, что Холанд ощущает какое-либо давление в «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился мнением о нападающем «горожан» Эрлинге Холанде.

«Думаю, болельщики в восторге от Эрлинга — это нормально. Достаточно взглянуть на его бомбардирский послужной список, и всё станет понятно. Он уже один из лучших нападающих в мире.

Мне как полузащитнику всегда приятно видеть такого игрока в команде. Если он хочет забивать голы, я постараюсь помочь ему в этом. Не думаю, что он ощущает какое-либо давление в команде. У Эрлинга всё хорошо», — приводит слова Де Брёйне пресс-служба «Манчестер Сити».

Прошлым клубом Холанда была дортмундская «Боруссия», за которую Эрлинг провёл 88 матчей, отметившись 85 голами и 22 результативными передачами. В составе клуба футболист становился победителем Кубка Германии сезона-2020/2021.

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