Кобелев — о Вареле: «Динамо» лучше продать его — с паршивой овцы хоть клок шерсти получить

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о самовольном отъезде защитника московской команды Гильермо Варелы.
«Человек перед игрой ночью уехал с базы — это полное предательство. Они приезжают сюда за деньгами и при первой возможности сваливают. Как тренер я бы его выгнал из команды, но есть командные и финансовые вопросы. Лучше его продать, с паршивой овцы хоть клок шерсти получить. В команде я бы его не оставил», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Варела перешёл в московское «Динамо» из «Копенгагена» на правах аренды в октябре 2020 года. Ранее уругвайский футболист выступал за «Пеньяроль», франкфуртский «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью». Летом 2021 года московский клуб выкупил права на футболиста.
- 25 июля 2022
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