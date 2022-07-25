В «Зените» опровергли интерес к бразильским защитникам Глоберу и Дориа

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о переходе бразильских защитников Глобера и Дориа в команду.

«Зенит» не интересуется защитниками Глобером и Дориа», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

22-летний Глобер сейчас выступает за «Аль-Наср» из ОАЭ, а 27-летний Дориа играет за мексиканский «Сантос Лагуна».

Ранее агент Дориа Марсело Фернандес опроверг слухи об интересе к игроку со стороны «Зенита», отметив, что если предложение от сине-бело-голубых поступит, то оно будет рассмотрено.

Дориа является капитаном «Сантос Лагуны», ранее он выступал за французский «Марсель», испанскую «Гранаду», турецкий «Малатьяспор».

Глобер выступает за «Аль-Наср» с лета 2019 года, перейдя туда из молодёжной команды бразильского «Ботафого».