Червиченко считает, что российским клубам нужно обратить внимание на сербских футболистов

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, легионеры из какой страны сейчас нужны российским клубам.
«Думаю, вполне логично российским клубам сейчас обращать внимание на сербский рынок. Если и брать легионеров, то тех, кто ближе нам по духу, по сознанию.
Сербский рынок всегда был перспективным, большое количество сербов играло в самых сильных европейских чемпионатах. Конечно, когда сербы становятся суперзвёздами, то они бредят о «Милане, «Барселоне», «Баварии», английских топовых клубах. На первых порах их вполне можно брать, пока они не раскрылись, раскрывать их в России. Сербские клубы так и работают: раскрывают талант, продают. Да, не всегда удаётся продать их сразу в топ-клуб, но это можно делать через Россию», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 25 июля 2022
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