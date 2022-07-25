Шунин: Лещук недоволен положением в «Динамо»? Пусть каждый говорит, что хочет

Голкипер и капитан «Динамо» Антон Шунин отреагировал на слова вратаря московской команды Игоря Лещука, который ранее заявил, что недоволен своим положением в клубе.
«Слова Лещука о том, что он недоволен положением в «Динамо»? Для меня важны моя работа и интересы команды, я не отвлекаюсь на всё остальное. Пусть каждый говорит, что хочет. На мой настрой это никак не влияет – я уверен в себе, выполняю все указания тренерского штаба и делаю всё, чтобы помочь команде в каждом матче. Для меня это главное», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Лещук, являющийся воспитанником «Динамо», за первую команду в 24 матчах пропустил 22 мяча и 14 раз сыграл «на ноль». В настоящее время Игорь является сменщиком Антона Шунина. Соглашение между Лещуком и «Динамо» истекает летом 2025 года.
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