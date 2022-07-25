Сергей Юран: с приходом в «Химки» начал больше курить. Нужно было нервишки успокаивать

Главный тренер «Химок» Сергей Юран признался, что стал больше курить после прихода в подмосковный клуб.
«Я в принципе с приходом в «Химки» начал больше курить. Если раньше даже пачку в день не выкуривал, то этой весной полторы пачки за сутки уходило регулярно. Иногда вообще две. Нужно было нервишки чем-то успокаивать. Сейчас потихоньку возвращаюсь к своему привычному графику», — приводит слова Юрана Sport24.
Напомним, Юран возглавил «Химки» в феврале текущего года. Ранее специалист уже работал в клубе в 2008 и 2020 годах. По итогам прошлого сезона «Химки» сохранили прописку в элитном дивизионе России, обыграв «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах (0:1, 3:0). После двух туров РПЛ сезона-2022/2023 «Химки», набрав четыре очка, занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидером соревнований на данный момент является московский ЦСКА (6).
- 25 июля 2022
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