Юран: Романцев поздравлял после каждой победы

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о поддержке со стороны Олега Романцева и Георгия Ярцева во время работы в команде.

«Олег Иванович Романцев сразу после объявления набрал: «Ты сможешь». Ярцев тоже сказал, что верит, что у меня получится. Оба считали, что за счёт своих бойцовских качеств и характера я смогу выполнить задачу. Их слова придали уверенности — это не те люди, которые будут лукавить.

Романцев меня поздравлял после каждой победы. После стыков Олег Иванович набрал одним из первых: «Поздравляю! Я в тебе не сомневался. Теперь только вперёд. Ты подтвердил, что можешь решать более высокие задачи». Я ответил: «Олег Иванович, ваши слова да богу в уши», — рассказал Юран в интервью Sport24.

Напомним, Сергей Николаевич вновь возглавил «Химки» 23 февраля этого года. Команда заняла 13-е место в турнирной таблице, но в стыковых матчах оказалась сильнее клуба «СКА-Хабаровск» и осталась в Премьер-Лиге.