Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран: Романцев поздравлял после каждой победы

Юран: Романцев поздравлял после каждой победы
Комментарии

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о поддержке со стороны Олега Романцева и Георгия Ярцева во время работы в команде.

«Олег Иванович Романцев сразу после объявления набрал: «Ты сможешь». Ярцев тоже сказал, что верит, что у меня получится. Оба считали, что за счёт своих бойцовских качеств и характера я смогу выполнить задачу. Их слова придали уверенности — это не те люди, которые будут лукавить.

Романцев меня поздравлял после каждой победы. После стыков Олег Иванович набрал одним из первых: «Поздравляю! Я в тебе не сомневался. Теперь только вперёд. Ты подтвердил, что можешь решать более высокие задачи». Я ответил: «Олег Иванович, ваши слова да богу в уши», — рассказал Юран в интервью Sport24.

Напомним, Сергей Николаевич вновь возглавил «Химки» 23 февраля этого года. Команда заняла 13-е место в турнирной таблице, но в стыковых матчах оказалась сильнее клуба «СКА-Хабаровск» и осталась в Премьер-Лиге.

Новость по теме
Сергей Юран рассказал, как «Химки» отпраздновали сохранение прописки в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022