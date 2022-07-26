«Хочу домой. Дерьмовый турнир». Мидема эмоционально выступила после вылета команды с ЧЕ

Нападающая сборной Нидерландов Вивианне Мидема эмоционально отреагировала на вылет команды с женского чемпионата Европы — 2022.



«Я опустошена. Хочу домой. Думаю, команда хорошо отработала в защите, но печально, что не было опасного момента. В любом случае я горжусь командой. Весь турнир прошёл дерьмово. Я не могу обойти это стороной, не могу сказать по-другому», — приводит слова Мидемы De Telegraaf.

Напомним, женская сборная Нидерландов проиграла национальной команде Франции в матче 1/4 финала женского Евро-2022 со счётом 0:1. Единственный гол в этой встрече забила французская защитница Эв Периссе, которая успешно реализовала пенальти. В полуфинале турнира Франция сыграет с Германией. Матч состоится 27 июля.