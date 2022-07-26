Аршавин: хочу, чтобы «Шахтёр» выиграл дело в CAS по легионерам. Это создаст прецедент

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что возможная победа донецкого «Шахтёра» в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о приостановке контрактов легионерами может помочь российскому футболу.

«То, как действует ФИФА, приведет к хаосу в футболе. Хочу, чтобы «Шахтёр» выиграл дело, они недовольны. Если ФИФА признает неправоту и закрепит права «Шахтёра», это станет прецедентом и автоматом, пока мы являемся членами ФИФА, будет распространяться на российские клубы, благодаря чему мы выиграем», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, претензия «Шахтёра» связана с новым правилом ФИФА, согласно которому легионеры имеют право приостанавливать свои контрактные соглашения с украинскими клубами. «Шахтёр» требует, чтобы ФИФА компенсировала клубу € 50 млн.