Зарема Салихова высказалась о судействе в матче «Краснодар» — «Спартак»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе в победном матче московского клуба с «Краснодаром» (4:1) в рамках второго тура РПЛ.
«Почему «Краснодар» адресует свои претензии Федуну? Спрашивайте разъяснения у судей. Когда мы просили прозрачности, ясности в истолковании эпизодов для футболистов, болельщиков, для всех, кому важно и интересно разбираться в правилах, в изменениях трактовок, почему-то «Краснодар» молчал и никак не поддерживал, жил по принципу «моя хата с краю». При этом мы никогда не заходили в судейские комнаты, а говорили открыто и публично. Видимо, тогда им было не важно, что это общая проблема российского судейства, которая касается практически всех клубов», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».
Напомним, в первых двух турах РПЛ «Спартак» набрал четыре очка, одержав одну победу и один раз сыграв вничью.
- 26 июля 2022
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