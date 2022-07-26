Филип Дагерстоль проходит медосмотр в польском «Лехе»

25-летний шведский защитник Филип Дагерстоль, приостановивший контракт с подмосковными «Химками», проходит медосмотр в «Лехе» из Познани, сообщает официальный сайт польского клуба.

Ранее сообщалось, что игрок ведёт переговоры с шведской командой «Норрчёпинг», воспитанником которой он является. В этом же клубе защитник выступал весной на правах аренды.

Дагерстоль провёл два матча за сборную Швеции — это были товарищеские игры со Словакией (6:0) и Исландией (2:2). За «Химки» защитник сыграл 27 матчей, результативными действиями не отметился.

«Лех» стал чемпионом Польши по итогам сезона-2021/2022.

Напомним, после двух туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «красно-чёрные» набрали четыре очка. В первом матче нового чемпионата «Химки» сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» — 1:1. В следующей игре со счётом 3:0 был разгромлен «Пари Нижний Новгород».