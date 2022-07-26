Ал. Мостовой: «Зенит» ищет центрального защитника? Могут позволить себе купить любого

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о поисках санкт-петербургским «Зенитом» нового центрального защитника.
«Зенит» ищет центрального защитника? Алипа, Ловрена, Чистякова и Родригао «Зениту» достаточно. Если говорят, что ищут, то кто-то может уйти. А кто там может уйти? Если только Ловрен. Если четверо есть, то перебор. Не стоит забывать, что команда без еврокубков: играть в чемпионате — защитников предостаточно.
«Зенит» может себе позволить купить любого — это нормально. В Европе богатые команды тоже покупают всех. Поэтому мы всегда и говорим, что такие команды будут доходить до четвертьфиналов и полуфиналов. Это нормальное явление», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, вчера появилась, а затем была опровергнута информация об интересе «Зенита» к бразильским центральным защитникам Глоберу и Дориа.
- 26 июля 2022
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