Вратарь «Будё-Глимт» Хайкин назвал своего кумира

Российский вратарь норвежской команды «Будё-Глимт» Никита Хайкин назвал своего кумира среди футболистов.
«Когда я рос, восхищался Петером Чехом в «Челси». Он был отличным образцом для подражания и фантастическим вратарём. Сейчас он очень успешен за пределами поля – это тоже является источником вдохновения», — приводит слова Хайкина The Belfast Telegraph.
Никита перешёл в норвежский клуб 11 марта 2019 года. За это время вратарь провёл 20 матчей, в которых пропустил 22 мяча и отметился семью матчами «на ноль». Хайкин вместе с командой является двукратным победителем чемпионата Норвегии. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 1,5 млн. В среду, 27 июля, «Будё-Глимт» проведёт второй матч квалификационного матча Лиги чемпионов с североирландской командой «Линфилд». Встреча начнётся в 19:00 мск.
Хайкин показал, как «Будё-Глимт» отмечал победу в чемпионате.
- 26 июля 2022
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