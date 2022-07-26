В «Локомотиве» прокомментировали новость об интересе «Ниццы» к Бека-Бека
Поделиться
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слухи об интересе французской «Ниццы» к полузащитнику команды Алексису Бека-Бека.
«Сейчас могу только повторить, что предложения из Франции по Алексису к нам в клуб не поступали. И у нас нет опасений, что он может воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт. У нас есть чёткие договорённости с агентом Бека-Бека и самим футболистом на этот счёт», — сказал спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее сообщалось, что 21-летний француз является приоритетной целью «Ниццы» для укрепления средней линии.
Напомним, Бека-Бека перешёл в стан «жеоезнодорожников» из французского «Кана» в августе 2021 года.
Комментарии
- 26 июля 2022
-
14:27
-
14:22
-
14:20
-
14:17
-
14:16
-
13:51
-
13:48
-
13:39
-
13:33
-
13:28
-
13:17
-
13:04
-
13:01
-
13:01
-
12:55
-
12:54
-
12:41
-
12:37
-
12:25
-
12:17
-
12:15
-
12:10
-
12:06
-
12:00
-
11:45
-
11:44
-
11:40
-
11:37
-
11:25
-
11:21
-
11:18
-
11:00
-
10:48
-
10:42
-
10:35
Партнерский контент