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В «Локомотиве» прокомментировали новость об интересе «Ниццы» к Бека-Бека

В «Локомотиве» прокомментировали новость об интересе «Ниццы» к Бека-Бека
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слухи об интересе французской «Ниццы» к полузащитнику команды Алексису Бека-Бека.

«Сейчас могу только повторить, что предложения из Франции по Алексису к нам в клуб не поступали. И у нас нет опасений, что он может воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт. У нас есть чёткие договорённости с агентом Бека-Бека и самим футболистом на этот счёт», — сказал спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что 21-летний француз является приоритетной целью «Ниццы» для укрепления средней линии.

Напомним, Бека-Бека перешёл в стан «жеоезнодорожников» из французского «Кана» в августе 2021 года.

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