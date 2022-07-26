Главный тренер женской сборной Англии: мы надеемся вдохновить нацию

Главный тренер женской сборной Англии по футболу Сарина Вигман-Глоцбах поделилась ожиданиями от полуфинального матча Евро-2022 со сборной Швеции.

«Мы надеемся дать болельщикам возможность гордиться нами и вдохновить нацию. Выход в полуфинал — это уже очень здорово. Я надеюсь, что болельщики снова наполнят нас энергией.

Это будет очень сложная игра, совершенно не похожая на ту, что была с Испанией. У них очень сильный состав — но мы готовы. Все очень сосредоточены и взволнованы. Мы немного восстановились после последней игры и набрались сил, а затем начали готовиться к игре со Швецией. Тренировки снова были очень интенсивными, так что мы не можем дождаться этого матча. Я думаю, что мы полностью готовы, а дальше посмотрим, как всё будет развиваться.

Это очень волнительно. Мы надеемся, что сможем снова дать болельщикам повод гордиться нами», — приводит слова Вигман-Глоцбах издание The Sun.

Полуфинальный матч женского чемпионата Европы — 2022 Англия — Швеция состоится сегодня, 26 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). Начало матча — в 22:00 мск.