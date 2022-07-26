Англия — Швеция: во сколько полуфинал женского чемпионата Европы, где смотреть
Поделиться
Сегодня, 26 июля, состоится полуфинальный матч женского чемпионата Европы — 2022 Англия — Швеция. Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Англия — Швеция покажет телеканал «Матч!».
Матч обслужит бригада арбитров во главе со швейцаркой Эстер Штойбли. Ассистенты рефери — её соотечественница Сюзанн Кинг и австрийка Сара Телек.
В четвертьфинале турнира сборная Англии смогла в дополнительное время обыграть соперниц из Испании со счётом 2:1. Сборная Швеции же оказалась сильнее сборной Бельгии. Шведки добились победы в основное время со счётом 1:0.
Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Комментарии
- 26 июля 2022
-
09:49
-
09:49
-
09:35
-
09:27
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
08:52
-
08:42
-
08:30
-
08:25
-
08:07
-
08:03
-
07:47
-
07:36
-
07:33
-
07:30
-
07:08
-
07:03
-
06:36
-
06:36
-
06:32
-
06:24
-
06:23
-
06:02
-
06:02
-
05:49
-
05:42
-
05:33
-
05:19
-
04:59
-
04:47
-
04:33
-
04:14
-
04:02
Партнерский контент