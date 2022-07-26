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Англия — Швеция: во сколько полуфинал женского чемпионата Европы, где смотреть

Англия — Швеция: во сколько полуфинал женского чемпионата Европы, где смотреть
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Сегодня, 26 июля, состоится полуфинальный матч женского чемпионата Европы — 2022 Англия — Швеция. Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Англия — Швеция покажет телеканал «Матч!».

Матч обслужит бригада арбитров во главе со швейцаркой Эстер Штойбли. Ассистенты рефери — её соотечественница Сюзанн Кинг и австрийка Сара Телек.

В четвертьфинале турнира сборная Англии смогла в дополнительное время обыграть соперниц из Испании со счётом 2:1. Сборная Швеции же оказалась сильнее сборной Бельгии. Шведки добились победы в основное время со счётом 1:0.

Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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