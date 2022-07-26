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«Барселона» отказалась от трансфера Мартинеса из-за Кунде

«Барселона» отказалась от трансфера Мартинеса из-за Кунде
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Защитник «Атлетика» (Бильбао) Иньиго Мартинес не перейдёт в «Барселону» этим летом, если клуб подпишет футболиста «Севильи» Жюля Кунде. Однако сине-гранатовые могут вернуться к кандидатуре Мартинеса через год, когда у него истечёт контракт. Об этом сообщает AS. По сведениям источника, через год «Барселону» может покинуть Жерар Пике, а Мартинес может быть подписан ему на замену.

32-летний Мартинес — воспитанник «Реала Сосьедад». «Барселона» могла подписать футболиста несколько лет назад, но отказалась выплачивать за него сумму отступных в размере € 32 млн. В январе 2018 года это сделал «Атлетик», подписав долгосрочный контракт с футболистом.

В 158 матчах за команду из Бильбао Мартинес забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

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