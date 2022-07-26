«Барселона» отказалась от трансфера Мартинеса из-за Кунде

Защитник «Атлетика» (Бильбао) Иньиго Мартинес не перейдёт в «Барселону» этим летом, если клуб подпишет футболиста «Севильи» Жюля Кунде. Однако сине-гранатовые могут вернуться к кандидатуре Мартинеса через год, когда у него истечёт контракт. Об этом сообщает AS. По сведениям источника, через год «Барселону» может покинуть Жерар Пике, а Мартинес может быть подписан ему на замену.

32-летний Мартинес — воспитанник «Реала Сосьедад». «Барселона» могла подписать футболиста несколько лет назад, но отказалась выплачивать за него сумму отступных в размере € 32 млн. В январе 2018 года это сделал «Атлетик», подписав долгосрочный контракт с футболистом.



В 158 матчах за команду из Бильбао Мартинес забил шесть голов и отдал семь результативных передач.