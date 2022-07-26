«Точно всё подсчитали?» В «Оренбурге» отреагировали на обновлённую турнирную таблицу РПЛ
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В «Оренбурге» отреагировали на обновление турнирной таблицы, которую сегодня, 26 июля, представила Российская Премьер-Лига. В ней «Динамо», имеющее лучшую разницу забитых и пропущенных мячей по сравнению с «Ахматом», «Зенитом», «Химками» и «Спартаком», расположилось выше этих команд.
В «Оренбурге» считают, что по такому правилу они должны быть выше, чем «Крылья Советов» (-1) и «Сочи» (-1), у которых разница мячей хуже, чем у оренбуржцев (+1).
«Точно всё подсчитали? Если подсчёт такой, то мы седьмые», — написано в телеграм-канале «Оренбурга».
В первых двух турах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Оренбург» сначала уступил «Крыльям Советов» (2:4), а затем разгромил «Урал» (3:0). Обе встречи проходили на стадионе «Газовик».
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