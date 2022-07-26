Защитник, рассматриваемый как замена Кулибали, проходит медосмотр в «Наполи»

25-летний защитник турецкого «Фенербахче» и сборной Южной Кореи Ким Мин Джэ проходит медосмотр в итальянском «Наполи», сообщает Sky Sports.

Футболист прилетел в Италию этим утром и подпишет контракт с неаполитанцами в случае успешного прохождения медосмотра.

В «Наполи» его видят как долгосрочную замену перешедшему этим летом в лондонский «Челси» Калиду Кулибали.

Сумма отступных за Ким Мин Джэ составляет около € 20 млн.

Французский «Ренн» был готов выплатить ту же сумму за корейского защитника, но Ким Мин Джэ выбрал итальянский клуб, после того как представители «Наполи» в конце прошлой недели прилетели в Стамбул на переговоры с футболистом.

Также сообщалось. что игрок был интересен английскому «Эвертону».