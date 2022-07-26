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Роберто Фернандес обратился к болельщикам «Динамо» после перехода в клуб

Роберто Фернандес обратился к болельщикам «Динамо» после перехода в клуб
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Защитник Роберто Фернандес записал обращение к болельщикам «Динамо» после заключения контракта с московской командой.

«Привет, это Роберто Фернандес! Я очень счастлив оказаться в «Динамо». Я постараюсь соответствовать уровню клуба. Динамовцы, надеюсь, что мы скоро с вами увидимся! Вперёд, «Динамо»!» — сказал Фернандес в обращении, опубликованном пресс-службой московского клуба.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Динамо».

Напомним, Фернандес перешёл в «Динамо» из «Гуарани». Соглашение 22-летнего парагвайского футболиста с московским клубом рассчитано до 2027 года. Защитник может впервые сыграть за «Динамо» в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Игра состоится 30 июля.

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