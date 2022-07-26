«Возраст и склонен к полноте». Масалитин — о возможном трансфере Нобоа в ЦСКА
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в московский клуб.
«Тут возраст, и он склонен к полноте. Он не может выдавать тот объём на поле. Максимум его будет хватать на полтора тайма. Надо смотреть, как он придёт: свободным агентом или с контрактом. В какой-то мере это замена Дзагоеву.
То, что мастеровитый, может одним пасом один на один вывести, может решить эпизод в свою пользу — вопросов нет. Он действительно в плане созидания в нашем чемпионате выделяется. От него многое зависело в центре поля «Сочи» и «Рубина», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее Нобоа заявил, что недоволен своим положением в «Сочи».
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