Едвай: в отличие от Варелы у меня есть яйца

Защитник «Локомотива» Тин Едвай оценил поступок игрока «Динамо» Гильермо Варелы. Ранее сообщалось, что уругваец, не приостановив контракт с бело-голубыми, покинул расположение команды Славиши Йокановича.

«У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как он. Клуб поверил в меня и дал возможность играть. Я не предам команду, как её и не предаст наш тренерский штаб и руководство, ведь они до сих пор здесь. В меня верят и на меня рассчитывают, я не уйду, так не поступлю. Я останусь с клубом и в плохие, и в хорошие времена», — цитирует Едвая «РБ Спорт».

Перед стартом сезона-2021/2022 «Динамо» выкупило трансфер уругвайского футболиста и подписало с ним контракт на два года. 24 июля стало известно, что Варела без предупреждения покинул базу московского клуба.