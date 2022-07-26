Едвай: в отличие от Варелы у меня есть яйца

Защитник «Локомотива» Тин Едвай оценил поступок игрока «Динамо» Гильермо Варелы. Ранее сообщалось, что уругваец, не приостановив контракт с бело-голубыми, покинул расположение команды Славиши Йокановича.
«У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как он. Клуб поверил в меня и дал возможность играть. Я не предам команду, как её и не предаст наш тренерский штаб и руководство, ведь они до сих пор здесь. В меня верят и на меня рассчитывают, я не уйду, так не поступлю. Я останусь с клубом и в плохие, и в хорошие времена», — цитирует Едвая «РБ Спорт».
Перед стартом сезона-2021/2022 «Динамо» выкупило трансфер уругвайского футболиста и подписало с ним контракт на два года. 24 июля стало известно, что Варела без предупреждения покинул базу московского клуба.
- 26 июля 2022
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