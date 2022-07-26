Кечинов: будет здорово, если новые боссы захотят сделать из «Спартака» команду, как в 90-е

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном уходе Леонида Федуна с поста председателя совета директоров московского клуба.
«Мне сложно сказать, что будет, если Федун отойдёт от дел. Он очень много сделал для «Спартака». Про новых руководителей я вообще ничего не знаю. Любят они футбол, как Федун, или нет… Вообще непонятно — просто загадка.
Будет здорово, если новые боссы полюбят «Спартак» — захотят сделать из него команду, как в 90-е — флагманом российского футбола. Мне так хочется, чтобы «Спартак» наконец-то стал лидером и превзошёл «Зенит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее появилась информация, что на место Федуна в «Спартаке» назначат человека из нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», которая является генеральным спонсором красно-белых. Управлять командой будет вице-президент и владелец пакета акций «ЛУКОЙЛа» Александр Матыцын.
- 26 июля 2022
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