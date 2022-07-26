Игонин: самый подходящий вариант — аренда Нобоа в «Зенит». Опытный игрок всегда нужен

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на слова полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, который ранее заявил, что недоволен своим положением в клубе.

«Зениту» нужно строить команду с прицелом на будущее. Если Нобоа недоволен количеством игрового времени и не будет дальше играть в «Сочи», то на хороших условиях можно вернуться в Санкт-Петербург. Самый подходящий вариант — аренда Кристиана в «Зенит». Опытный игрок в команде нужен всегда. Но не уверен, что сине-бело-голубым нужно приобретать Нобоа и подписывать с ним долгосрочный контракт», — приводит слова Игонина Metaratings.

Ранее Нобоа пожаловался на недостаток игрового времени в «Сочи», а также отметил, что сомневается в возможности продления контракта с командой. По итогам прошлого сезона эквадорец был признан лучшим футболистом чемпионата России по версии РФС.