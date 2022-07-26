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Англия — Швеция: Бронз упрочила преимущество англичанок в матче 1/2 финала женского Евро

Англия — Швеция: Бронз упрочила преимущество англичанок в матче 1/2 финала женского Евро
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В матче 1/2 финала женского чемпионата Европы — 2022 сборная Англии встречается с командой Швеции. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). К 50-й минуте счёт 2:0 в пользу английских футболисток.

На 48-й минуте защитница сборной Англии Люси Бронз упрочила преимущество своей команды в счёте, забив гол после передачи нападающей Бет Мид.

В четвертьфинале чемпионата Европы — 2022 сборная Англии в дополнительное время обыграла национальную команду Испании со счётом 2:1. На групповом этапе сборной Англии противостояли Австрия, Норвегия и Северная Ирландия. Швеция с минимальным счётом победила команду Бельгии (1:0). В группе Швеция играла с командами Швейцарии, Португалии и Нидерландов.

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